«Санитарку из Вирджинии» вернули на пост главы минздрава Украины

Ульяне Супрун разрешено исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, сообщил украинский минздрав.

«Кроме исключительных полномочий министра как члена кабинета министров Украины», – уточняется в сообщении на сайте ведомства.

Соответствующее распоряжение кабмин Украины принял, чтобы «обеспечить непрерывность работы» министерства, которую «частично разблокировали», передает ТАСС.

Теперь ведомство может утвердить распределение вакцин и лекарств, отправить на лечение за границу 44 украинца, продолжить строительство детской больницы, закупить оборудование.

Напомним, «санитаркой из Вирджинии» Супрун назвал депутат Верховной рады Вадим Рабинович, указав, что она третий год занимает пост и.о. министра, хотя не имела права оставаться на этой должности дольше трех месяцев.