Губернатора Хакасии раскритиковали за поездку в Сочи во время коммунальной аварии

«То, что Коновалов уехал – это кто-то из очень недобрых людей посоветовал ему эту поездку. Руководитель региона не должен так поступать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Колядин, комментируя решение губернатора Хакасии Валентина Коновалова уехать в Сочи, в то время как в регионе произошла коммунальная авария, в результате которой тысячи людей остались без света и тепла в 20-градусные морозы.

Член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин считает, что коммунальные аварии наподобие той, что произошла в Черногорске в Хакасии, в результате чего без света и тепла остались более 16 тыс. человек, должны сопровождаться отменой губернатором всех планов и праздников.

«Совершенно понятная для жителей и федеральной власти ситуация, когда губернатор не вылетает на какие-то мероприятия, а занимается теми проблемами, которые вызываны коммунальными авариями», – считает Колядин.

С утра среды часть Черногорска в Хакасии находится без тепла из-за прорыва на теплотрассе. Об этом в четверг сообщили РИА «Новости» в республиканском министерстве строительства и ЖКХ. Черногорск – это второй по величине город в Хакасии после столицы республики Абакана. В городе проживает около 80 тыс. человек.

Первый прорыв на теплотрассе произошел рано утром в среду. Днем прорыв был устранен, однако практически сразу после заполнения системы обнаружился второй прорыв. Первоначально под отключение попали 205 домов, в которых проживает более 16 тыс. жителей, и 28 социальных учреждений. Часть домов переподключили к другому источнику. Ранее власти сообщали, что прорыв планируется устранить к утру четверга.

«Ведутся сварочные работы. В данный момент без тепла остаются 72 дома. Примерное время устранения аварии пока не называется. Работы осложняются тем, что труба довольно ветхая», – сказал собеседник агентства.

В то же время губернатор Хакасии Валентин Коновалов, запостив в соцсети, что его оперативно информируют о ЧП, в среду улетел в Сочи для участия в экономическом форуме.

«Я знаю, что все специалисты с необходимой техникой на месте и работают. Контроль за устранением последствий возложен на моего заместителя Юрия Николаевича Курлаева. Поставлена задача, чтобы температурный режим в домах и соцобъектах был восстановлен в максимально кратчайшие сроки», – сделал Коновалов запись в соцсетях.

Колядин убежден, что Коновалов должен был отменить поездку в Сочи или вернуться оттуда первым обратным рейсом. «То, что Коновалов уехал – это кто-то из очень недобрых людей посоветовал ему эту поездку. Руководитель региона не должен так поступать. Когда нормальные люди узнавали о подобных ЧП в дороге, то они возвращались обратным рейсом. Судьбы людей должны быть всегда в приоритете», – подчеркнул эксперт.

Только в четверг стало известно о том, что Коновалов отменил все встречи в Сочи и возвращается в республику. «Валентин Олегович возвращается. Ситуация в Черногорске серьезная – люди второй день без тепла. Потому он принял решение отменить все встречи. Он будет в республике завтра утром», – сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

По информации регионального правительства, при необходимости будет предоставлен транспорт, жителей расселят в общежитие или гостиницу. По информации сервиса «Яндекс.Погода», в Черногорске на данный момент минус 21 градус. Накануне и.о. главы Черногорска Ольга Леонтьева в своем видеообращении к горожанам сказала, что есть возможность эвакуации для тех, кто замерз. «Ситуация находится под контролем», – заверила Леонтьева.

Сейчас на месте ЧП продолжают работать экстренные службы и представители республиканского правительства. Несмотря на обещание властей залатать прорыв в кратчайшие сроки, терпение у замерзающих людей уже на пределе. «Лично у меня на сегодняшний день 9-10 градусов при включенных обогревателях, которые работали всю ночь. Людям приходится спать одетыми, детям приходится спать одетыми. Просто невозможно находиться в данных квартирах, в некоторых домах уже отсутствует даже электричество», – рассказала «Пятому каналу» местная жительница.