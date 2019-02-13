НАСА объявило миссию Opportunity на Марсе завершенной

Работа марсохода Opportunity, связь с которым потеряли в июне, завершена, сообщил помощник директора НАСА по научным исследованиям Томас Зурбукен.

«Миссия Opportunity завершена», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, связь была потеряна после пылевой бури на Марсе. Попытки восстановить связь окончились неудачей. Последняя из них была предпринята в минувший вторник.

«Я узнал сегодня утром, что мы не услышали ответа», – приводит РИА «Новости» слова Зурбукена.