Миссия Opportunity на Марсе оказалась под угрозой

Движение марсохода НАСА Opportunity затрудняют пылевые бури на Марсе. Из-за этого батареи ровера не получают доступа к солнечным лучам, и не могут заряжаться.

«Из-за недостатка энергии марсоходу приходится использовать резервные запасы, а их надолго не хватит. Мы опасаемся, что заряда будет настолько мало, что ровер не сможет связаться с инженерами на Земле», – цитирует «Ридус» специалистов НАСА.

Ровер Opportunity (в переводе на русский «Благоприятная возможность») столкнулся на Марсе с пылевыми бурями, которые частично перекрыли доступ марсохода к солнцу, затрудняя его движение. это грозит охлаждением аппарата, и он не сможет функционировать на холодной планете.

Сообщается, что ранее Opportunity уже сталкивался с подобными проблемами в 2007 году, однако тогда бури были слабее. Специалисты предполагают, что эта буря продлится два месяца.

Сейчас ровер находится в режиме энергосбережения. Большинство инструментов отключены, инженеры ежедневно получают снимок неба, чтобы контролировать движение бури.

Ученые надеются, что ровер сможет перенести трудности и вернуться к полноценной работе, тем более что за столько лет на Марсе он достойно себя зарекомендовал.

Миссия Opportunity началась в 2004 году, и почти 14 лет аппарат исследует Марс, хотя изначально планировалась всего трехмесячная миссия.

Ранее американский марсоход Opportunity сделал первое «селфи» впервые за 14 лет своей работы на Красной планете.