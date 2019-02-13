Киев признал провал добычи газа в 2018 году

НАК «Нафтогаз Украины» в 2018 году провалила план добычи газа, заявил премьер страны Владимир Гройсман.

«Я весьма недоволен, что на самом деле «Укргаздобыча» компании «Нафтогаз» план по добыче газа, который мы утвердили до 2020 года, фактически провалила», – передает слова Гройсмана РИА «Новости».

Он призвал нарастить объемы добычи в ближайшее время и выйти на запланированный стратегией показатель.

Ранее правительство Украины утвердило стратегию, по которой на 2020 год внутренняя добыча газа должна выйти на уровень 27 млрд кубометров. Таким образом страна должна была удовлетворить внутренний спрос. Однако за 2018 год добыча составила 21 млрд кубометров газа, а это всего на 0,5 млрд больше, чем годом ранее.

При этом в конце декабря 2018 года «Нафтогаз» сообщал, что начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств на своих счетах, это значительно усложнит закупку газа в пик отопительного сезона и приведет к ряду других проблем. Отсутствие денег, сообщали в компании, также поставило под угрозу проекты по добыче газа.