Глава «Нафтогаза» пожаловался на отсутствие средств на покупку газа

«Нафтогаз» Украины начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств на своих счетах, что значительно усложнит закупку газа в пик отопительного сезона и приведет к ряду других проблем, заявил глава компании Андрей Коболев.

Коболев написал в Facebook, что «в 2018 году «Нафтогаз» имеет отрицательный чистый денежный поток»; компания войдет в 2019 год «с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода».

По его словам, минимальное количество средств на счетах компании также ставит под угрозу проекты по добыче газа и модернизации газотранспортной системы страны.

При этом одной из основных причин сложившейся ситуации, по мнению Коболева, является продажа газа по льготным ценам, так как правительство, которое, согласно законодательству Украины, должно компенсировать потери газовой монополии, не выполняет свои обязательства.

Таким образом, в 2019 году компанию «ожидает дефицит ликвидности объемом 35,2 млрд гривен.

Ранее депутат Верховной рады Леонид Казаченко, член «Блока Петра Порошенко», предложил продать «Нафтогаз» из-за задолженностей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему стоимость газа для Украины выросла до рекордного значения в 340 долларов за кубометр в последние четыре года.