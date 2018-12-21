Украинский депутат предложил продать «Нафтогаз»

Депутат Верховной рады Леонид Казаченко, являющийся членом «Блока Петра Порошенко», предложил продать «Нафтогаз» из-за задолженностей.

Он высказал свое предложение во время круглого стола «Энергетическая безопасность Украины. Внешнеполитические приоритеты», которое было опубликовано парламентским телеканалом «Рада», передает РИА «Новости».

«Если сюда зайдут большие транснациональные компании, то за три года цена вообще может упасть вдвое, поэтому мы допустить этого не можем. Мы имеем сейчас монополию 76%, но нам нужно 80%, не меньше. Потом мы поднимем капитализацию этой компании и продадим ее», –заявил депутат.

Парламентарий добавил, что Киев получит за компанию огромные деньги, и это «будет выгодно украинцам».

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему стоимость газа для Украины выросла до рекордного значения в 340 долларов за кубометр в последние четыре года.