Кто виноват в том, что украинцы платят за российский газ рекордную цену

Стоимость газа для Украины из Европы выросла до рекордного значения за четыре года – 340 долларов за тысячу кубометров. Тогда как сама Европа покупает у России газ на целых 100 долларов дешевле. Еще более интересный факт – украинская промышленность платит вообще более 500 долларов за тысячу кубометров. В чем причина столь уникальной украинской арифметики?

Импортный газ, закупаемый Украиной, уже в сентябре превысил 300 долларов за тысячу кубометров. В октябре он подорожал до 323 долларов, а в ноябре и вовсе побил четырехлетний рекорд. В ноябре тысяча кубометров импортного газа с учетом таможенного оформления обошлась Украине в 9472 гривны, или 339 долларов, рассчитала Государственная фискальная служба Украины. Это максимальная цена с января 2015 года.

Как известно, с ноября 2015 года Киев официально прекратил закупать российский газ у Газпрома. С тех пор Украина импортирует его из Словакии, Венгрии и Польши в реверсном режиме.

Если бы Украина покупала газ напрямую у Газпрома по долгосрочному контракту, где привязка идет к стоимости нефти с шестимесячным лагом, то тысяча кубометров обходилась бы украинцам в 220–250 долларов, отмечает Игорь Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). То есть Украина могла бы покупать газ минимум на 100 долларов дешевле, чем сейчас покупает реверсный газ в Европе.

В отличие от Киева, сами европейцы, кстати, активно покупают дешевый российский газ в рамках собственных контрактов, и отказываться от него не то что не собираются, наоборот, они берут все больше и больше. Ведь средняя цена российского голубого топлива в Европе сейчас составляет 240–250 долларов за тысячу кубометров, говорит Юшков.

Раньше дельта была значительно меньше: реверсный газ из Европы обходился Украине на 20–30 долларов дороже, чем если бы Киев покупал газ напрямую у Газпрома. Теперь ценовая разница выросла до 100 долларов.

Учитывая, что за 11 месяцев Украина купила в Европе 10,1 млрд кубов, а переплата составила от 30 до 100 долларов за тысячу кубометров, ущерб Украины может составлять от 300 млн до 1 млрд долларов.

В чем же причина роста стоимости реверсного газа для Украины? Неужели посреднические услуги европейцев за перепродажу голубого топлива так сильно подорожали?

Дело в том, что по российско-украинскому контракту цена на газ формировалась бы из цены на нефть – учитывая шестимесячный лаг, из летней цены в 70–75 долларов за баррель. Сейчас цены на нефть уже ниже 60 долларов за баррель, а это значит, что стоимость российского газа для Украины постепенно снижалась бы к весне. В реальности этого не будет. Наоборот, Киеву стоит готовиться к дальнейшему росту цен на импортный газ из Европы.

Дело в том, что украинцы перешли на закупку импортного газа по цене в соответствии со спотовыми площадками в Европе, говорит Юшков. А на спотовых площадках, где цена формируется на основе спроса и предложения, уже целый год происходят интересные вещи. С одной стороны, ничего удивительного, ибо повышение цен на споте в зимний период – это традиционная история на фоне возрастания потребления. Разница лишь в динамике роста.

И на этот раз в росте цен на газ на споте в Европе украинцы могут винить китайцев. «Китай еще с 2017 года активно переходит с угля на другие источники энергии, в том числе на газ. Он, как пылесос, скупает все, что есть на рынке, в том числе сжиженный природный газ», – рассказывает Юшков. «Из-за того, что китайцы скупают СПГ, цена на него весь год держалась высоко. Цена его закупки летом даже оказалась выше, чем в январе. В Европе же цены невысокие. Это приводило к тому, что даже тот СПГ, который приходил в Европу по долгосрочным контрактам, перегружали на танкер и отправляли в Азию, чтобы получить прибыль», – объясняет Юшков.

Еще один фактор, вылившийся в существенный рост цен на споте, – это плохая подготовка европейцев к отопительному сезону. «Европейцы долго отставали от графика закачки газа в подземные хранилища и к зиме оказались не очень-то и готовы. В итоге растет спрос на импортный газ, в том числе за счет СПГ. А чтобы покупать СПГ, необходимо конкурировать с азиатскими рынками, то есть перекупать СПГ у азиатских потребителей», – объясняет собеседник. «Получается, что Украина, привязавшись к споту, пожинает плоды либерального рынка газа в ЕС», – резюмирует Юшков.

Главными бенефициарами роста цен являются украинские газовые компании – и те, которые добывают собственный газ, и те, которые просто покупают газ в Европе и перепродают его на Украине,

считает эксперт. Именно по этой причине переходить обратно на закупку российского газа украинская элита не будет, но прикроется, конечно, политическими мотивами.

Более того, для политиков Украины выгоден рост спотовых цен в Европе, чтобы этим фактом объяснить очередное повышение тарифов на газ для самих украинцев. Надо сказать, что, заигравшись в желание жить как в Европе, украинская власть довела цены на газ для украинской промышленности даже до более высокого уровня, чем в Европе.

«Цены на газ для украинской промышленности и летом, и осенью были выше, чем при покупке газа в Европе. То есть цена импортного газа была ниже, чем тариф на газ внутри страны для промышленности. Естественно, люди стали задаваться вопросом – почему в Европе газ стоит дешевле, чем на Украине», – говорит Юшков.

По данным «Украинского выбора», тысяча кубометров газа для промышленности на Украине сейчас стоит 14 586 грн, или 526 долларов. Хотя импортный газ для Украины обходится максимум в 340 долларов. Если бы украинской промышленности дали возможность напрямую покупать топливо у Газпрома, то газ обходился бы ей вдвое дешевле. Неудивительно, что многие промышленные предприятия просто перестали существовать, что в итоге привело к снижению уровня потребления газа.

Впрочем, для населения цены на газ – не меньший стресс. Шутка ли – европейский выбор под управлением МВФ обернулся для украинцев двенадцатикратным ростом цен на газ в сравнении с 2013 годом. Следом, естественно, выросли и цены на отопление – в 11,3 раза, и на горячее водоснабжение – почти в шесть раз, и на электроэнергию – в 3,2 раза, посчитал экономист «Украинского выбора» Александр Колтунович. В ноябре этого года цены на газ для населения снова выросли – до 8550 грн за тысячу кубометров, или 308 долларов, а в декабре, скорее всего, пересчитывают и тарифы на остальные коммунальные услуги, добавляет украинский эксперт.

Доходы украинцев, к сожалению, растут не так быстро и еще очень далеки до европейского уровня. Так, по оценке Колтуновича, по сравнению с 2013 годом средняя зарплата увеличилась лишь в 2,6 раза – до 8550 грн (что равно цене тысячи кубометров газа), минимальная зарплата – в три раза, до 3723 грн, размер прожиточного минимума и минимальной пенсии – в полтора раза (1777 грн и 1435 грн соответственно).

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Ничего удивительного, что задолженность за жилищно-коммунальные услуги выросла более чем в три раза – до 38,4 млрд грн. Более того, высокие тарифы не смогли даже уменьшить дефицит бюджета украинского «Нафтогаза» – а именно в этом была главная цель МВФ, требовавшего роста цены на газ для украинцев. Там наивно полагали, что у «Нафтогаза» колоссальный дефицит потому, что украинцы платят меньше, чем европейцы. Однако опустошение карманов украинцев не помогло. В «Нафтогазе», кстати, заранее посчитали дефицит компании уже на следующий, 2019-й, год – он составит 45 млрд грн.

Называть реальную причину – серые схемы и коррупцию – никто не хочет. Поэтому тарифы продолжат повышать. Более того, теперь нашли еще один корень проблемы – огромные расходы на льготы и жилищные субсидии. В 2013 году они составили всего 6,5 млрд грн, а в 2018 году – почти 71 млрд грн. Опуская тот факт, что пять лет назад тарифы были в разы ниже, а зарплаты – выше, решено начать сокращать льготы и субсидии. В 2019 году их урежут на 16 млрд грн. А ведь эти льготы многих украинцев реально спасали (хотя часть сумм, конечно, оседала не совсем в карманах нуждающихся).

Пережить следующий год без субсидий будет еще тяжелей социально незащищенным слоям. «Осилить новые тарифы смогут далеко не все. Даже по самым предварительным подсчетам, расходы семей с минимальными фиксированными доходами после очередного повышения тарифов возрастут примерно в 1,5–2 раза», – говорит Александр Колтунович. Так, средняя стоимость коммунальных услуг в отопительный период вырастет с 2000 до 3000 грн. Учитывая субсидию в 1000 грн, за коммуналку придется заплатить 2000 грн против 1000 грн в 2018 году.

Колтунович ждет минимум двукратное удорожание тарифов на газ в 2019 году. «Заявленная цель власти – уравнять тариф на газ в отечественной промышленности с тарифами на газ для населения. Для граждан Украины это катастрофа, поскольку речь будет идти о повышении тарифов с 8550 грн до 14 586 грн за тысячу кубометров», – заключает Колтунович.