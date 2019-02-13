По факту атаки украинских националистов на генконсульство России в Харькове заведено дело

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту нападения на здание Генконсульства в Харькове.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой», говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, нападение произошло 8 февраля. Группа неизвестных, действующая «в целях осложнения международных отношений между Украиной и Российской Федерацией», напала на здание консульства в Харькове.

«Нападавшие забросали его территорию различными предметами и емкостью с трудновыводимыми жидкостями, тем самым нарушив нормальный порядок работы российского заграничного учреждения», – говорится в сообщении СК.

СК принимает меры по установлению причастных к свершению преступления лиц.

Напомним, 8 февраля СМИ сообщали, что украинские националисты в Харькове забросали яйцами и зеленкой здание генерального консульства России.