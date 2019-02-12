Пообещавший «дать в рыло» женщине брянский чиновник уволился

Глава управляющей компании из Брянской области Сергей Цуканов, который обещал «дать в рыло» жаловавшейся на состояние дорог женщине, написал заявление и уволился, сообщил глава Суземского района области Борис Слипухов.

«Написал заявление и уволился», – передает слова Слипухова РИА «Новости».

Перед этим чиновник принес публичные извинения.

Перед этим жительница поселка Суземки Брянской области опубликовала в Сети видео, на котором Цуканов оскорбил ее после просьбы обратить внимание на состояние дороги.