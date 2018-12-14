Луговой не намерен отзывать свою подпись под законом об устойчивом Рунете

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой удовлетворен принятием в первом чтении законопроекта о безопасности интернета и не намерен отзывать свою подпись под документом, вопреки требованию руководства своей фракции.

Комментируя обсуждение законопроекта, Андрей Луговой отметил, что «критика была в большинстве своем абсолютно конструктивной». «Возможно, мы были где-то недостаточно убедительны, либо же неправильно что-то объяснили нашим коллегам. Но при этом дискуссия позволила увидеть и недостатки в законопроекте, над которыми мы ко второму чтению будем работать», – сказал депутат газете ВЗГЛЯД.

Один из авторов законопроекта о защите Рунета высказал сожаление, что его фракция не поддержала документ в первом чтении. «Предстоит объяснить и убедить коллег в нужности, необходимости и правильности законопроекта, – отметил Луговой. – Поэтому я постараюсь ко второму и третьему чтению продолжить диалог внутри фракции, буду стараться быть более убедительным, чтобы этот законопроект был поддержан во втором и третьем чтении».

Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Помимо Лугового, авторами его выступили два сенатора – глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и его первый заместитель Людмила Бокова.

Как сообщает «Интерфакс», во время обсуждения законопроекта однопартийцы Лугового спровоцировали скандал. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заявил: «Мы снимаем его фамилию (Лугового). Он не является автором этого закона, и фракция не будет голосовать за данный закон». «Я не отзываю свою подпись», – ответил депутат Луговой.

К Луговому будут применены дисциплинарные меры, пригрозил после заседания вице-спикер палаты от ЛДПР, сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев. Какие конкретно, будет решать президиум фракции на этой неделе, добавил Лебедев.

Сам же Луговой по-прежнему настроен оптимистично и о каком-либо разрыве с партией не говорит. «Я оцениваю дискуссию как блестящую. Это уже мой третий созыв в Думе, и чтобы именно такая дискуссия была, на моей памяти – это впервые. Я благодарен всем, кто участвовал и, конечно, удовлетворен тем, что этот законопроект принят в первом чтении», – подчеркнул собеседник. Что касается мер наказания, то Луговой ожидает лишь чего-то подобного устному выговору от коллег по фракции.

«Я готов выслушать претензии и замечания в свой адрес, но я не очень понимаю, в соответствии со статусом депутата, как меня можно наказать. Это естественный процесс – раз фракция против, она призывает депутата отозвать подпись свою, – сказал он радиостанции «Говорит Москва». – Я отказался это делать, потому что глубоко убежден в необходимости этого законопроекта. Партийная дисциплина у нас была в советские времена. Если исходить из партийной дисциплины, то нам не надо ни Думу, ни правительство, тогда у нас должен быть центральный комитет чего-нибудь».

Напомним, законопроект, предполагающий создание инфраструктуры, способной защитить российский сегмент Сети от посягательств извне, был внесен в Госдуму в декабре. Как поясняют разработчики, речь не идет о создании изолированного «отдельного интернета», его задача – обеспечить выживаемость Рунета в случае «отключения от Всемирной паутины», что сейчас легко могут сделать американцы.