Появились подробности жестокого убийства русской девушки в Испании

Русская девушка Дарья, найденная на прошлой неделе в испанском Алькала-де-Энарес, была убита двумя ударами ножом, сообщает издание ABC.

Девушка русского происхождения, обнаруженная мертвой в пригороде Мадрида, скончалась от ножевых ранений, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

Согласно результатам судмедэкспертизы, погибшая получила не менее двух ударов ножом. Отмечается, что девушка могла быть убита в октябре 2017 года. Поскольку останки тела пролежали длительное время в морозильной камере, установить точную дату гибели не удалось.

«Судмедэкспертам удалось выяснить, что девушке было нанесено не менее двух ножевых ударов, которые, вероятнее всего, стали причиной ее смерти. Уточняется, что в связи с условиями хранения тела установить точную дату гибели представляется затруднительным»,– говорится в сообщении.

Напомним, останки 22-летней Дарьи были обнаружены на прошлой неделе в испанском городе Алькала-де-Энарес. В убийстве подозревается 42-летний официант Мануэль Морено, с которым встречалась девушка.