В Подмосковье до смерти избили борца с коррупцией

Глава подмосковного отделения общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» Дмитрий Грибов умер после избиения неизвестными в Воскресенске Московской области, сообщил председатель совета организации Виктор Костромин.

Он заявил, что на него накануне вечером напали несколько человек в масках. Мужчина приезжал навестить пожилую мать. Свидетелем избиения стал местный житель, он пригрозил вызвать полицию, после чего неизвестные скрылись, сообщает ПАСМИ.

Грибова увезли на машине скорой помощи, однако в больнице он умер от тяжелых травм.

Причины нападения неизвестны. Костромин предполагает, что этому способствовало «бездействие правоохранительных органов».

«Года два назад произошел бытовой конфликт на дороге, и Дмитрия избили три человека. Он два года добивался возбуждения уголовного дела, ему сожгли машину, он подавал в суд на бездействие ОВД, и наконец, добился возбуждения дела в отношении одного из нападавших», – рассказал Костормин.

По его словам, в день нападения (в понедельник) состоялось судебное заседание по этому делу.