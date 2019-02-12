СК возбудил новое дело по факту смерти актера Марьянова

Следственный комитет (СК) возбудил новое дело в отношении директора реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Богдановой по факту смерти актера Дмитрия Марьянова, сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Врадий сообщила, что в ходе расследования были установлены «основания для возбуждения еще одного уголовного дела» в отношении Богдановой – «она подозревается в оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ)», передает ТАСС.

Также директора «Феникса» обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Напомним, Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. Причиной его смерти назвали закупорку кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом.

Актер находился в реабилитационном центре. Очевидец сообщал, что у Марьянова за сутки до гибели началось обострение, он кричал и просил о помощи. Кончину актера расследует Следственный комитет.