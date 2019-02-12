По делу об обманутых дольщиках задержали трех чиновников в Ростовской области

В Ростовской области трех архитекторов задержали в рамках уголовного дела, связанного с хищением средств участников долевого строительства, сообщили в Следственном комитете.

«Возбуждено уголовное дело в отношении главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского», – сообщает СК.

Его подозревают в превышении должностных полномочий.



Уголовные дела по той же статье возбуждены и в отношении главного архитектора города Ростов-на-Дону Романа Илюгина и главного архитектора администрации Мартыновского района Ростовской области Александра Корчиги.



Следствие считает, что чиновники незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, что привело к нарушению прав более 60 участников долевого строительства, деньги которых были похищены.



Чиновники задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил от должности Полянского, передает ТАСС.

В приемной главного архитектора области сообщили, что Полянский не появлялся на рабочем месте с понедельника.

В приемной департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону сообщили, что Илюгина на рабочем месте нет.

Ранее в управлении Генпрокуратуры России в Южном федеральном округе сообщали, что 1 июля 2016 года Полянский стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий за выдачу разрешений на ввод объектов Ростовского универсального порта. На тот момент он работал в департаменте архитектуры Ростова-на-Дону.

На основании выданных разрешений порт в 2009-2010 годах незаконно приобрел право на пять земельных участков на левом берегу Дона. Рыночная стоимость участков превысила 500 млн рублей.