Вопрос о компенсациях между Россией и Японией назвали закрытым

Вопрос о компенсациях между Россией и Японией для заключения мирного договора закрыт, так как существует Совместная декларация 1956 года, считает экс-посол России в Японии Александр Панов.

«У нас есть декларация совместная, по которой обе стороны отказались от каких-то претензий, которые были вызваны военными действиями между двумя странами. Поэтому этот вопрос закрыт», – цитирует Панова РИА «Новости».

При этом он отметил, что есть теоретическая вероятность компенсаций – в случае, если Россия передаст Японии какие-то земли.



«Япония, естественно, должна будет выплатить компенсации за то имущество, которое там находится. Ну и, наверное, жителям, если они захотят переехать куда-то», – сказал он.

Ранее во вторник глава МИД Японии Таро Коно заявлял, что заключение мирного договора между Россией и Японией с правовой точки зрения включает в себя решение вопроса о «военных компенсациях».

В комментарии газете ВЗГЛЯД японист Валерий Кистанов объяснил слова Таро Коно о военных компенсациях за мир с Россией.