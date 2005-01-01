Эксперт объяснил слова Токио о «военных компенсациях» за мир с Россией

«Не совсем понятно, что подразумевает Коно. До сих пор со стороны Японии термин «военные компенсации» не звучал. И здесь может быть очень широкое, я бы даже сказал, бескрайнее поле для трактовок и догадок», – заявил газете ВЗГЛЯД японист Валерий Кистанов, комментируя слова главы МИД Японии Таро Коно о военных компенсациях за мир с Россией.

«Возможно, имеется в виду, что Япония рассчитывает на все четыре острова, а у нас на островах Кунашир и Итуруп размещены вооружённые силы. И если Япония получит эти острова – она компенсирует наши военные расходы по перебазированию российских военных на материк», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

«Но здесь возникает параллель с нашим бесславным бегством из Европы, когда советские войска были выведены просто в поле без строительства казарм, инфраструктуры и жилья. Это первый вариант», – добавил он.

«Второй вариант заключается в том, что в случае «возвращения» островов Япония предложит заключить дополнительное соглашение, согласно которому обе стороны взаимно отказываются от каких-либо претензий. Здесь имеется в виду то, что Токио может нам выставить счёт за те потери, которые понесли местные японские жители за период, как они говорят, «оккупации». Они потеряли там свои земли, имущество, недвижимость и прочие убытки. Такие намёки уже делались японской стороной через утечки в СМИ. При этом, по словам Абэ, они якобы готовы учитывать интересы россиян, живущих на Курилах, и Токио намерен компенсировать их переезд на материк. Но это очень негативно воспринимается Москвой», – пояснил Кистанов.

«Не совсем понятно, что подразумевает Коно. До сих пор со стороны Японии термин «военные компенсации» не звучал. И здесь может быть очень широкое, я бы даже сказал, бескрайнее поле для трактовок и догадок», – резюмировал Кистанов.

Как во вторник сообщала газета ВЗГЛЯД , глава МИД Японии Таро Коно заявил о том, что «заключение мирного договора включает в себя прекращение состояния войны, решение территориальной проблемы, а также проблем, связанных с военными компенсациями». При этом глава японского внешнеполитического ведомства не уточнил, о каких именно компенсациях идет речь.

В начале января японское издание Yomiuri сообщило, что Токио намерен предложить Москве отказаться от взаимных требований каких-либо компенсаций, связанных с Южными Курильскими островами.

По сведениям его источников, соответствующий документ может быть подписан одновременно с мирным договором между двумя странами. Дополнительное соглашение, как ожидается, поможет окончательно урегулировать послевоенные процессы и укрепить двусторонние отношения.

Пункт об отказе от взаимных претензий также был включен в Совместную советско-японскую декларацию 1956 года. До настоящего времени японское правительство придерживалось позиции, что Южные Курильские острова после окончания войны «находятся под оккупацией», и поэтому за Токио якобы сохранялось право требовать от Москвы «компенсации».