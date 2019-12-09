Песков прокомментировал ход саммита «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры стран «нормандской четверки» продолжают дискуссию по поводу подготовленного ранее совместного документа.

«Продолжается дискуссия вокруг ранее подготовленного проекта совместного документа. Обсуждаются текущие вопросы», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Замглавы офиса президента Украины, в свою очередь, отметил, что встреча продлится еще несколько часов.

Напомним, в Париже проходит саммит лидеров «нормандской четверки» – России, Украины, Франции и Германии. Он начался в 19.20 (мск).