В Кремле прокомментировали предложение вице-спикера Госдумы бойкотировать Олимпиаду

Предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого бойкотировать летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году это не официальная позиция России, а его личное мнение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это личное мнение», – передает его слова ТАСС.

Ранее Толстой заявил, что «нарушения якобы есть, а доказательств этих нарушений, вроде как, нет». Он выразил сожаление, что Россия изначально пошла на выступления под белым флагом на прошлой Олимпиаде. Также он призвал бойкотировать следующие Игры.

В понедельник исполнительный комитет ВАДА принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе на Олимпиадах и чемпионатах мира.

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