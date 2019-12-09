Журналисты поймали Навального перед вылетом в Лондон

Блогер Алексей Навальный вылетел из Москвы в Лондон, ролик с ним опубликовали в соцсетях.

«Традиционная рубрика «Каникулы Бонифация», а точнее «Отпуск Алексея», – иронизируют авторы канала «Лесонавал», передает «Ридус».

«На этот раз молодой и перспективный политик очень устал пиариться на вынесениях приговоров своим соратникам, избивавшим Росгвардию. Поэтому с чувством выполненного долга он седлает железную птицу до Лондона. Скорее всего, чтобы отдохнуть с женой в ресторане Чичваркина и забрать у него деньги, собранные бывшей сотрудницей Академии ФСБ. Как же хорошо быть оппозиционным угнетаемым политиком в России», – отметили авторы канала.

Накануне Навальный возмутил обитателей соцсетей своими фотографиями из отдыха в Италии.