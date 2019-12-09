В Крыму к 2021 году запланировали создать еще один полк ВДВ

В Крыму в 2021 году планируется развернуть новый полк ВДВ в структуре седьмой десантно-штурмовой дивизии, сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Этот полк станет третьим в составе дивизии, отметил Сердюков, передает ТАСС.

«У нас должны быть начаты мероприятия организационно-штатные в следующем году. А будут завершены в 2021 году», – уточнил командующий ВДВ.

Газета ВЗГЛЯД писала, как изменились боевые возможности и задачи ВДВ за последние годы.