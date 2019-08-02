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2 августа, пятница  |  Последнее обновление — 09:10  |  vz.ru
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Доллар поможет оживить экономику России

ФРС США впервые со времен кризиса 2008 года снизила ставкуФото: Brendan McDermid/Reuters
Федеральная резервная система США впервые с кризиса 2008 года снизила ключевую ставку. Это должно было обрадовать рынки и ослабить курс доллара. Однако реакция рынков и доллара оказалась парадоксальной, а эксперты разошлись во мнениях относительно того, как решение американского регулятора отразится на российской экономике и курсе рубля. Подробности...
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Вину русских за гибель Варшавы оценивают не с той стороны

Общее число жертв Варшавского восстания польские историки со временем снизили с 200 до 150 тысячФото: Bundesarchiv/Wikipedia
Ровно 75 лет назад началось Варшавское восстание. В связи с этим в Польше будет сказано много недобрых слов в адрес России и русских. По мнению польского правительства, именно мы ответственны за то, что сотни тысяч варшавян были убиты, а их город почти полностью разрушен. Претензии к Советской армии в этом смысле безосновательны. Но это, к сожалению, не означает того, что русские непричастны к польской трагедии. Подробности...
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Как изменились боевые возможности и задачи ВДВ

Отличительная особенность ВДВ - использование парашютов. Но так ли они нужны в современной войне?Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Воздушно-десантные войска, которые 2 августа отмечают свой профессиональный праздник, меняются прямо на наших глазах. Крылатая пехота становится все менее крылатой и все более зубастой, получая новые огневые возможности. Одновременно с этим звучат голоса о том, что парашютное десантирование больше не актуально в современной войне. Насколько обоснованны подобные заявления? Подробности...
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Тринадцать причин для бегства Порошенко с Украины

Неясно, будет ли Волкер защищать Порошенко чисто за деньги или по идейным соображениямФото: Mykhailo Palinchak/Global Look Press
На днях Петр Порошенко отказался от госохраны и сбежал с семьей из страны. В четверг украинские СМИ узнали, что экс-президент попросил в Вашингтоне защиты от уголовного преследования на Украине. Вне зависимости от того, помогут ему в США или нет, Порошенко надо сделать сложный выбор - остаться за границей или вернуться в Киев. В данной ситуации для него опасно любое решение. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Взгляд с другого берега Угры

Сергей Зацаринный, писатель
В России может появиться новый праздник – день освобождения от монголо-татарского ига. Вот только вопрос, освобождались ли мы от него, или оно прошло само собой, а Русское государство тоже возвысилось естественным путем, а не в борьбе. Подробности...

«Полки добра» побеждают зло

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Мы слишком противоречивы, чтобы нас можно было уместить в двухмерную картинку. Русская душа – десятимерна. И столько беспредельной щедрости есть в ней, и столько тоски, зависти, памяти о голоде и несправедливости. Подробности...
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Либералы плюс националисты равно новый интернационал

Андрей Бабицкий, журналист
Вовсе не новая Россия является наследницей советской системы, как в этом пытаются убедить окружающих господа либералы. Прочнейшая нить преемственности связывает СССР как раз с ними – сразу по множеству параметров. Подробности...
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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              Как изменились боевые возможности и задачи ВДВ

              Отличительная особенность ВДВ - использование парашютов. Но так ли они нужны в современной войне?   2 августа 2019, 08:20
              Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
              Текст: Виктор Сокирко

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              Воздушно-десантные войска, которые 2 августа отмечают свой профессиональный праздник, меняются прямо на наших глазах. Крылатая пехота становится все менее крылатой и все более зубастой, получая новые огневые возможности. Одновременно с этим звучат голоса о том, что парашютное десантирование больше не актуально в современной войне. Насколько обоснованны подобные заявления?

              ВДВ в России – это больше чем войска. Это элита армии, где боевая подготовка несколько выше, чем в мотострелковых подразделениях. Девиз «Никто, кроме нас» всегда повышал статусность десантников – умение разбивать кирпичи руками и бутылки головой подкреплялось их высокой мобильностью, выносливостью и стремлением любой ценой выполнить поставленную задачу.

              Воздушно-десантные войска пытались реформировать, сократить и передать в состав сухопутных войск. Однако высокий политический вес ВДВ не позволил уничтожить эти войска даже бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову. В так называемой «пятидневной войне» с Грузией в 2008 году именно десантники первыми вышли на окопы противника в Южной Осетии и прокатились до окраин Тбилиси. В Кремле этот героизм оценили и десантникам дали зеленый цвет в дальнейшем развитии. В том числе - неприкосновенность от реформ Сердюкова.

              Однако вот в чем проблема. Чем дальше, тем больше звучат скептические голоса: а соответствует ли реальная боевая ценность ВДВ их героическому образу? Нет никаких сомнений в прекрасной боевой подготовке десантников, в их потрясающих морально-волевых качествах, но разве десантируемая техника не уступает в своей огневой мощи обычным мотострелковым подразделениям? Разве не является десант по своей сути легкой пехотой? Да и так ли нужна с боевой точки зрения возможность десантировать эту пехоту на парашютах?

              Конечно, никогда нельзя говорить десантнику (в первую очередь российскому), что парашютный способ десантирования уходит в прошлое – порвут как тузик грелку.

              Особенно в день ВДВ 2 августа, когда «десантура» отмечает свой праздник и купается в фонтанах в честь небесного покровителя Ильи. В «войсках дяди Васи» (ВДВ) есть присказка: «Кто не прыгал с парашютом – называется «мабута», – с намеком на все остальные виды и рода Вооруженных сил РФ, которые не знают, что такое предпрыжковая подготовка и совершение парашютных прыжков. «Мабута» в десантном лексиконе – пехота.

              И все же вопрос резонный. Массовый парашютный десант в боевых условиях практически никогда не применялся, после Второй мировой войны точно. Крупная десантная операция была проведена в Афганистане в 1982 году – 4000 человек были заброшены в Панджшерское ущелье, но посадочным способом, на вертолетах. Оно и понятно - масштабные десантные операции в тылу противника парашютным способом чреваты серьезными потерями. Это осознавали и американские, и английские, и российские десантники.

              Средство доставки в ВДВ – военно-транспортный самолет, который подвержен поражению как средствами ПВО, так и истребительной авиацией. Сбили самолет – это сразу минус около 100 человек или трех боевых бронемашин. В воздухе парашютист «зависает» на 2-3 минуты и остается беззащитным от огня с земли даже стрелковым вооружением. Проще и безопаснее по земле, или вертолетами. Но десантная операция с использованием парашютов все еще представляется не только внезапной, но и где-то еще и романтичной. С неба – об землю – в бой, как учили наставления по боевой подготовке ВДВ еще советских времен.

              Попробуем проанализировать необходимость парашютно-десантных операций - и выслушать разные мнения на этот счет. Начнем с того, что же представляют на сегодняшний день российские ВДВ.

              В настоящее время в составе ВДВ ВС РФ имеются две воздушно-десантные и две десантно-штурмовые дивизии, четыре десантно-штурмовые бригады, отдельная бригада спецназначения, еще ряд вспомогательных и учебных частей. Еще, конечно «кузница кадров» – Рязанское десантное училище. В ВДВ совершают прыжки с парашютом все – от командующего до музыканта полкового оркестра. Все боевые подразделения проходят парашютную подготовку.

              Самолетов ВТА, способных к десантированию парашютистов, не так уж и много. В составе ВКС насчитывается около 120 Ил-76 (еще около ста находится на консервации). Если вспомнить учения нынешнего года в Крыму, когда было десантировано почти 2,5 тысяч человек, или прошлогодние учения, где тоже с самолетов совершили массовые прыжки десантники, то в них было задействовано 40-45 тяжелых «ильюшиных». Если собрать в воздушную группировку все боеспособные Ил-76, их разве что хватит на десантирование двух ПДП (парашютно-десантный полк) со штатным комплектом вооружения и военной техники.

              Сейчас Минобороны заказало около 200 модернизированных Ил-76. С учетом износа старых, парк ВТА увеличится к 2025 году в лучшем случае наполовину и будет способен поднять в воздух и десантировать парашютным способом лишь одну дивизию ВДВ. Что делать остальным частям и подразделениям десантных войск? Перемещаться либо по сухопутью, либо на вертолетах – как обычная пехота.

              «По сравнению с иностранными армиями Россия располагает наиболее многочисленным контингентом парашютно-десантных и воздушно-десантных частей и соединений, который превышает возможности их подъема самолетами военно-транспортной авиации, – говорит военный эксперт Владислав Шурыгин. – Десантников у нас много, а вот средств их доставки в район боевых действий по воздуху явно не хватает. Это проблема не только российской армии. Американцы уже давно отказались от массового десантирования парашютным способом – дорого и опасно.

              В России ВДВ входят в состав сил быстрого реагирования, проходят постоянную парашютно-десантную подготовку, которая в реальных условиях боевых действий может пригодиться лишь для диверсионных операций либо для ограниченной выброски парашютистов с целью захвата плацдарма и удержания его до подхода основных сил. Еще с советских времен в боекомплект и рацион питания десантников закладывался запас максимум на трое суток – большего парашютным способом не доставишь».

              В свое время Минобороны запустило масштабную реформу Воздушно-десантных войск именно с направленностью на их участие в силах быстрого реагирования. Предполагается, что части и соединения ВДВ будут автономными и смогут решать широкий круг задач. Войска получают собственную артиллерию и танковые подразделения. Часть вооружений не способна к десантированию парашютным способом. ВДВ в итоге сегодня уже совсем не те, какими они были до 1991 года – это некий симбиоз штурмовых подразделений, смесь спецназа и обычной пехоты.

              Разумеется, сами десантники необходимость парашютного способа заброски сомнению не подвергают.

              «Воздушно-десантные войска за все время своего существования менялись, приобретая новые боевые качества, – говорит бывший командующий ВДВ генерал-полковник Георгий Шпак (с 1996 по 2003 год). – Первый десант в 1930 году был вооружен винтовками Мосина и пулеметами Дегтярева. Сейчас военно-транспортная авиация способна забросить в тыл противника тяжелую гусеничную технику, артиллерию и другое вооружение. Тут нужно принимать во внимание тот факт, что основное предназначение ВДВ – не проводить наступательную операцию, а обеспечить ее за счет захвата плацдарма и удержания его до подхода основных сил. Глубина проникновения не более ста километров. Здесь важно провести скрытное десантирование, захватить средства противодействия противника и дождаться подкрепления.

              Обратите внимание на все последние учения с массовым десантированием, задача которых заключалась именно в внезапном появлении подразделений ВДВ в ближнем тылу потенциального противника. Без парашютного способа доставки личного состава в предполагаемый район обойтись крайне сложно. Вспомним последние учения в Крыму, когда площадки приземления располагались буквально у кромки моря, неожиданном месте для неприятеля, а уже потом проводилась операция по захвату аэродрома и обеспечению высадки посадочным способом основных сил. У морского десанта подобная операция могла занять гораздо больше времени и обернуться потерями личного состава. В общем, парашюты в ВДВ списывать рано».

              И действительно - ВДВ в последние годы заметно «потяжелели» за счет бронетехники, не способной к десантированию парашютным способом. Ну как сбросить даже на многокупольной парашютной системе танки Т-72Б3, которые в прошлом году в батальонном составе появились в 7-й новороссийской и 76-й псковской десантно-штурмовых дивизиях? Их доставка может осуществляться только посадочным способом. Лучше – уже в тылу противника. Там могут действовать для захвата объектов более легкие средства бронетехники ВДВ.

              Из «спускаемых» с неба можно назвать давнюю уже установку (то ли миномет, то ли гаубицу) 120-мм «Нону-С», новую 125-мм самоходную установку «Спрут», бронетранспортер БТРД-МД «Ракушка», боевую машину БМД-4М. Парашютным способом сбрасывается и другая техника и вооружение – бронетранспортеры, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы. С полноценной мотострелковой дивизией противника такими средствами бороться действительно трудно, но обеспечить захват объекта вполне по силам.

              Десантники сейчас активно пересаживаются на вертолеты.

              В качестве эксперимента, который был признан удачным, на прошлогодних стратегических учениях «Восток-2018» принимали участие соединения нового типа. Опытной стала 31-я десантно-штурмовая бригада (Ульяновск), два аэромобильных батальона которой перемещались на вертолетах. По итогам маневров было принято решение включить подразделения армейской авиации в штатную структуру ВДВ. Предполагается, что в составе Воздушно-десантных войск теперь будет создана собственная бригада армейской авиации. Ее формирование предполагается в ближайшие два-три года.

              «Применение ВДВ существенно расширяется, – говорит председатель Центрального Совета «Союза десантников России» Валерий Юрьев, отслуживший в разведке ВДВ. – Десантники - это та сила, которая может использоваться как для усиления сухопутных войск, так и для проведения самостоятельных операций, в том числе разведывательно-диверсионных. Пересадка на вертолеты и самолеты, как средство наземной доставки десанта никакими побочными эффектами десанту не грозит. Здесь все зависит от поставленных задач. Но навыками парашютных прыжков каждый десантник обладать обязан».

              В истории десантирования парашютистов есть и такой интересный пример. В конце 1987 года, когда советские войска завязли в боях с моджахедами на перевале Сатэ-Кандав в Афганистане, штабом 40-й армии было принято решение высадить необычный десант. В небе над горами распустилось несколько десятков парашютов, которые моджахеды расстреливали из всех видов вооружения. Но на стропах под куполами висели мешки с песком, а не живые люди. Огневые точки противника были засечены и уничтожены бомбо-штурмовыми ударами и артиллерией. Перевал десантники 103-й дивизии взяли практически без потерь – погиб от пули снайпера лишь один сержант.


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