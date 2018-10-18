Как пехотное училище стало знаменитым десантным

Один из самых знаменитых военных вузов России отмечает столетний юбилей. Рязанское воздушно-десантное училище, готовящее военную элиту страны, возникло, как ни парадоксально, раньше, чем возникли советские ВДВ. Как такое произошло и чем еще знаменито легендарное учебное заведение?

13 ноября исполняется 100 лет прославленному Рязанскому воздушно-десантному училищу. Но любознательный читатель может задать справедливый вопрос. Если воздушно-десантные войска начали свое формирование в начале тридцатых годов прошлого века, то как училищу, которое готовит офицеров-десантников, может быть сто лет? Постараемся ответить на этот вопрос.

Рязанское пехотное

Дело в том, что приказом Наркомвоенмора №743 от 29 августа 1918 года начали формирование 1-е Рязанские советские пехотные курсы командного состава РККА и к 13 ноября 1918 года завершили свое формирование. Первый набор состоял из 123 человек. В то сложное время курсанты мало сидели за партами. Курсы в полном составе принимали участие в Гражданской войне.

После ряда преобразований учебное заведение было переименовано в Рязанскую пехотную школу. А 16 марта 1937 года школа получает название Рязанского пехотного училища.

Качество подготовки выпускников-рязанцев было высоким, о чем свидетельствуют почетные звания. Отличились выпускники Рязанского пехотного училища и в годы Великой Отечественной. В ноябре 1943 года училище было награждено орденом Красного Знамени и в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР получило название: Рязанское краснознаменное пехотное училище имени К.Е. Ворошилова (РКПУ).

Где готовили десантников

Это все прекрасно и заслуживает уважения. Но при чем здесь десантники? Вопрос справедливый, и мы на него ответим, но несколько позднее.

А в первые месяцы Великой Отечественной войны остро стоял вопрос комплектования десантных частей офицерами. В 1939 году из Казани в Куйбышев было переведено Военно-пехотное училище №1. Вот на базе Куйбышевского пехотного училища в августе 1941 года и начался новый набор курсантов, годных к службе в воздушно-десантных войсках. А в сентябре 1941 года училище стало именоваться Куйбышевским парашютно-десантным, но в связи с секретностью официально оно называлось в\ч 75021.

Первый выпуск состоялся в феврале 1942 года. Выпускники были направлены в воздушно-десантные части. Следующий выпуск попал на Сталинградский фронт. В сентябре училище было эвакуировано в Москву и находилось в здании Военно-воздушной академии им. Жуковского, которая, в свою очередь, была эвакуирована в Ташкент.

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В 1943 году, когда обстановка на фронтах нормализовалась, в Москву стали возвращаться из эвакуации учебные заведения. В этой связи училище вновь было передислоцировано, на этот раз в Подмосковье – в Нахабино. Там находились высшие офицерские курсы ВДВ, которые готовили начальников парашютно-десантной службы и специалистов. К сожалению, курсы, по сути, поглотили училище, которое потеряло самостоятельность.

Командировка в Киргизию

Возрождение училища началось в послевоенные годы. В 1946 году командование ВДВ направило в Киргизию рекогносцировочную группу для подбора места дислокации училища. Расположением училища стала база расформированных кавалерийского полка и пехотного училища. Но уже в 1947 году училище переезжает под Алма-Ату в городок 70-й разъезд. Там японские пленные построили аэродром и казармы для авиационного полка.

В училище обучались солдаты-фронтовики. Срок обучения был год и 9 месяцев. Полностью сформировав свою структуру, училище в 1949 году перешло на трехгодичный курс обучения. Курсантов стали набирать также и из числа гражданской молодежи. В программу обучения и входили такие предметы: тактика и военная топография, огневая, воздушно-десантная подготовка, иностранные языки и история военного искусства.

Однако место дислокации оставляло желать лучшего. Командующий ВДВ В.Ф. Маргелов давно приглядывался к Рязанскому пехотному, отличавшемуся высоким качеством подготовки офицеров. В 1958 году Василий Филиппович предложил руководству страны идею слияния двух училищ, Рязанского пехотного и Алма-Атинского воздушно-десантного, и получил добро.

Рязанское воздушно-десантное

Первый эшелон курсантов-десантников отправился в Рязань 1 мая 1959 года. Все курсанты Рязани, обучавшиеся по пехотной программе, были выпущены в установленные ранее сроки, и лишь в апреле 1964 года училище было переименовано в Рязанское высшее воздушно-десантное командное краснознаменное училище.

Но уже в 1962 году училище перешло на новую программу обучения. Выпускник становился референтом-переводчиком по одному из иностранных языков. Тогда же, в 1962 году, училище начало обучать иностранцев. В августе 1968 года Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды краснознамённое училище имени Ленинского комсомола было переведено на новый штат, предусматривавший формирование 9-й роты курсантов. В роте одновременно учились курсанты четырёх курсов – по взводу на каждом; при этом в каждом взводе было четыре отделения по языковому принципу. Соответственно, в роте изучали четыре языка: английский, немецкий, французский, китайский.

В результате популяризации воздушно-десантных войск, которую организовал Василий Филиппович Маргелов, конкурс в воздушно-десантное училище взлетел до небес.

Поступить в прославленный вуз стало несбыточной мечтой многих мальчишек Советского Союза. По числу претендентов на одно место РВВДКДКУ имени Ленинского Комсомола обгоняло даже такие элитные вузы СССР, как МГУ и МГИМО.

Помимо экзаменов, майор медицинской службы Веревский ввел психологическое тестирование на пригодность к службе в ВДВ и в спецназе ГРУ ГШ. И даже высочайший балл при сдаче экзаменов не был гарантией поступления.

В 1980 году в связи с событиями в Афганистане в училище произошли очередные изменения штата. На курс начали набирать не две, а три роты курсантов, а в 9-ю роту на первый курс впервые были набраны два взвода и введён для изучения курсантами персидский язык. Последний выпуск легендарной 9-й роты РВВДКДКУ состоялся 29 сентября 1981 года. Это был 100-й выпуск курсантов училища.

Афганистан требовал учитывать реалии войны, которая велась на незнакомом ТВД с противником, против которого воевать не планировали. Поэтому преподаватели, встречаясь с выпускниками, прибывшими из Афганистана, выпытывали особенности применения подразделений ВДВ и спецназначения для внесения изменений в программу подготовки. На начальном этапе это делалось даже неофициально.

Но в 1984 году с приходом на должность начальника училища Героя Советского Союза генерал-майора Слюсаря А.Е., командовавшего в Афганистане 103-й вдд, в программе произошли заметные изменения. В частности, курсанты регулярно стали выезжать на полигон (Герань) 104-й вдд г. Кировабад, Азербайджанской ССР. Здесь отрабатывали действия в условиях горно-пустынной местности.

Сегодняшнее состояние

Приход к власти Горбачева завершил войну в Афганистане в феврале 1989 года. А через два года и СССР приказал долго жить. Существование в условиях нового государства, когда военные в одночасье превратились из почетных граждан в изгоев, повлекло массу изменений и социального и бытового плана военнослужащих. Изменения коснулись и большого количества военных училищ, вдруг ставших ненужными.

Однако Рязанское училище пережило и эти тяжелые времена.

В год 100-летия со дня образования училищу присвоено почётное наименование «гвардейское». За сто лет училище превратилось в мощный образовательный центр. На 2018 год в училище проходят обучение иностранные специалисты из более 40 стран мира. Рязанское воздушно-десантное уже долгие годы является всемирно известным брендом, готовящим военную элиту мирового класса. Отсюда вышли 53 Героя Советского Союза, 82 Героя Российской Федерации, тысячи кавалеров боевых орденов. Здесь преподают 21 доктор наук и 170 кандидатов наук.

Остается закончить историю по поводу пехотных корней училища. 12 ноября 1996 года, учитывая просьбы личного состава и ветеранов десантной службы, президент присвоил воздушно-десантному училищу новое почётное наименование, в результате которого училище стало называться «Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознамённое училище имени генерала армии Маргелова». Тем не менее, несмотря ни на что, выпускники нет-нет да помянут старое название училища – РКПУ. Это дань традиции и дань училищу, которое приютило десантников после долгих лет скитаний.