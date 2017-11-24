Зачем российской армии понадобился конвертоплан

Российский ВПК попытается догнать Америку в одном из слабых своих направлений: анонсировано создание российского конвертоплана – гибрида самолета и вертолета. В США такая техника летает давно, у нас в стране схожие проекты угасли вместе с СССР. Какие возможности способна дать подобная машина российской армии?

Воздушно-десантные войска собираются обзавестись десантными конвертопланами. «ВДВ прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки десантников на поле боя. До конца сентября планируется получить техзадание и открыть опытно-конструкторскую работу по данной машине», – сказал РИА «Новости» в понедельник источник в Министерстве обороны.

Конвертоплан – это гибрид самолета и вертолета. Имея винты, он может подниматься и приземляться вертикально, а летать с самолетной скоростью. Считается, что это машина спецназа, предназначенная для операций в глубоком тылу противника.

«Если проект реализуют, то с помощью конвертоплана можно будет перебрасывать роту десантников на 200–300 километров, при этом взлетно-посадочная полоса будет не нужна, – сказал газете «Вечерняя Москва» военный эксперт Виктор Литовкин. – С другой стороны, он очень уязвим: попадание из ПЗРК может превратить его в большую могилу. Для использования конвертоплана в десантных целях нужно будет добавлять прикрытие из штурмовиков и истребителей».

Пока у России есть только беспилотные машины такого рода. Однако о разработке по заказу Минобороны беспилотного конвертоплана заявлял ректор Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева Альберт Гильмутдинов, выступая в прошлом месяце на выставке «Казань АКТО – 2018». По его словам, конвертоплан уже даже прошел испытания. Правда, пока еще рано говорить про переброску этим бортом подразделений ВДВ. Его масса – всего лишь 6,7 кг, скорость – 140 км в час, полезный вес – около килограмма.

Тем временем лидером в этом виде остаются США. Здесь с 1988 года произведено порядка трех сотен пилотируемых конвертопланов Bell V-22 Osprey. Их активно используют в операциях корпуса морской пехоты и сил специального назначения. В частности, конвертопланы применялись при высадке десанта для уничтожения Усамы бен Ладена в 2011 году. Как писало в июле британское издание DefenseNews, сейчас в США идет работа над усовершенствованием Bell V-22 Osprey. Как ожидается, новые конвертопланы будут снабжены улучшенными двигателями. Они станут менее заметными.

На эту тему

Разработкой нового модернизированного конвертоплана занимаются корпорации Bell Helicopter и Boeing. Сумма их контракта с Пентагоном – 4,2 млрд долларов. Предполагается, что дюжина обновленных Bell V-22 Osprey поступит морской пехоте в 2024 году.

В СССР разработки в этой области велись, однако в 1991 году были прерваны. Проект конвертоплана Ми-30, продвигаемый конструкторским бюро Миля, так и не был воплощен в жизнь. Зато в России с недавних пор активизировались разработки гражданских конвертопланов. Этим занимается холдинг «Вертолеты России». На выставке HeliRussia 2017 он представил экспериментальный образец беспилотника-конвертоплана, разработанного конструкторским бюро «ВР-Технологии». Этот летательный аппарат предназначен для перевозки малых грузов в труднодоступные места, при геодезических и картографических работах. Предполагается, что он будет использован на Крайнем Севере.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что тема конвертопланов стала актуальной в связи с войной в Сирии. «В Сирии мы поняли, что не всегда вертолеты справляются со своими задачами, потому что для них есть ряд ограничений: радиус, скорость и дальность, – сказал он. – Вопрос, как говорили раньше, назрел. И в КБ Миля вспомнили про свой проект».

По его мнению, технические возможности для реализации проекта есть. Он напоминает, что проект Ми-30 уже практически был завершен. Он чуть было не попал в госпрограмму вооружений на 1995 год. Так что хороший задел у конструкторов есть.

Леонков считает, что новый конвертоплан будет отличаться от задуманного еще в восьмидесятых Ми-30. «Проектирование нужно вести в цифре, на это уйдет определенное время, – говорит он. – Нужно заново делать расчеты, найти двигатели, которые подойдут под этот конвертоплан». Эксперт не исключил, что этим новым двигателем может быть газотурбинный ТВ7-117.

«Но это вопрос проектирования, для которого должен быть концепт, – сказал он. – Концепт должен утвердить главный заказчик». Как считает эксперт, при оптимистическом сценарии конвертоплан поступит на вооружение нашей армии через пять лет. При пессимистическом – лет через десять. В любом случае, конвертопланы в наших ВДВ появятся позже, чем на вооружение войск США поступят обновленные Bell V-22 Osprey.

Даже если российские конвертопланы по своим техническим характеристикам будут отставать от американских аналогов, самого факта их появления достаточно, чтобы возможности российского спецназа действовать в отдаленных районах выросли. Многое зависит от того, как изменится российский флот, сколько и каких в его составе будет авианесущих и универсальных десантных кораблей. Как отмечает Леонков:

«Ведь если в арсенале такого корабля появится конвертоплан, то его боевые возможности расширятся именно по вопросам десантирования и огневой поддержки».

Стоит заметить: в прошлом году замглавкома ВМФ Виктор Бурсук пообещал, что к 2025 году флот получит два универсальных десантных корабля. Кроме того, к тому же сроку должен быть заложен авианесущий крейсер – это предусмотрено госпрограммой вооружений 2018–2025 годов.