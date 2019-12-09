Тренер паралимпийцев назвала выступление в нейтральном статусе морально тяжелым

Решение ВАДА по России не отбило у паралимпийцев желания побеждать, несмотря на то, что выступать в нейтральном статусе морально тяжело, заявила старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

«Мы уже были в такой же ситуации на Паралимпийских играх в Корее, Поэтому ничего нового в этом решении, к сожалению, нет. Мы сделаем всё так, как нам скажет страна. С моральной стороны будет немного неприятно (выступать без фланга и гимна, – прим. ВЗГЛЯД), но на желании ребят и девушек побеждать это никак не скажется», – рассказала тренер РИА «Новости».

«Плакать мы точно не будем – будем бороться. Главное, чтобы мы могли выступать на Паралимпиаде, а там мы уже покажем свою силу. Будем бороться только за золотые медали», – сказала Громова.

Напомним, исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также ВАДА ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России. В то же время РУСАДА заявило о возможности «чистых» спортсменов участвовать в Олимпиадах.

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