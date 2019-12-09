В Липецке обстреляли машину российских рэперов

В Липецке концерт рэперов HammAli & Navai (Александр Громов и Наваи Бакиров) прекратился из-за сообщений о бомбе, позже машину музыкантов обстреляли, пишут СМИ.

Концерт дуэта HammAli & Navai8 декабря в Липецке неожиданно прекратился из-за сообщений о заложенной бомбе. Во время выступления рэперов в культурно-развлекательном центре «Мегаполис» в зал пришли полицейские и начали эвакуировать людей. Позже неизвестные стреляли в машину исполнителей, написали местные СМИ.

Сообщение о бомбе в ТРЦ «Мегаполис», где выступали рэперы, поступило в момент концерта, пишет 360 со ссылкой на местные СМИ. Полицейские, спецслужбы и спасатели приехали на место, из помещения эвакуировали 500 человек.

Правоохранители не нашли взрывоопасных предметов.

После этого неизвестные обстреляли машину рэперов. По данным СМИ, музыканты заметили, что за ними наблюдает водитель в Lada Priora. После рэперы услышали выстрелы, и предположили, что огонь открыли из травматического оружия.

После этого музыканты написали заявление в полицию.

В октябре сообщалось, что автомобиль рэпера Александра Павлова, известного под именем Pabl.A, обстреляли в Москве.