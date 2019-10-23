Машину рэпера из Black Star обстреляли в Москве

Автомобиль рэпера Александра Павлова, известного под именем Pabl.A, обстреляли в Москве, сообщили СМИ.

Как передает канал «Звезда», нападение произошло на улице Ивана Франко через несколько минут после того, как артист вместе с девушкой отъехал от дома. Пули пробили боковое стекло со стороны водителя, сам Pabl.A не пострадал.

По словам музыканта, он не сразу понял, что произошло, и не успел рассмотреть лица злоумышленников.

Напомним, в апреле 2018 года артист музыкального лейбла Black Star, рэпер Эдуард Выграновский, более известный как Скруджи, попал в ДТП на своем мотоцикле.