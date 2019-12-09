Названы олимпийские соревнования, в которых россияне смогут выступить под своим флагом

Рекомендации ВАДА по России не затронут юношеские Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут 9-22 января в Лозанне, говорится в сообщении агентства.

Об этом со ссылкой на сообщение ВАДА сообщает РИА «Новости».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что решение ВАДА не должно отразиться на Евро-2020 и Универсиаде-2023 в Екатеринбурге.

«С Евро достаточно сложно обратно отруливать эту ситуацию. Также, кстати, как я думаю, и с Универсиадой в Екатеринбурге. Насколько я знаю, там уже были сделаны все проплаты страной, с точки зрения юридической силы заключены все договоры», – приводит ее слова ТАСС.

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт выразила надежду, что чемпионат мира, который должен пройти в Сочи 15-16 февраля, не будут отменять за два месяца до старта из-за решения ВАДА.

«До чемпионата мира остается два месяца, и отменять целый турнир было бы неверно. Надеюсь, что разум возобладает, так как слишком мало времени остается до начала соревнований. Мы будем рады принять представителей всех стран. Уверена, что большинство коллег поддержит нас, мы дружим, несмотря на то, что мы конкуренты, относимся друг к другу с большим уважением», – сказала Гарт.

Напомним, в понедельник исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также ВАДА ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России. В то же время РУСАДА заявило о возможности «чистых» спортсменов участвовать в Олимпиадах.

На решение агентства отреагировали в российских спортивных федерациях.

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