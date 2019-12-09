В Кремле назвали главную цель переговоров Путина и Зеленского

Главная цель встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита «нормандской четверки» в Париже заключается в том, чтобы обсудить реализацию Минских соглашений, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ушаков уточнил, что встреча глав государств пройдет после завершения саммита в нормандском формате, ее длительность будет зависеть от лидеров, передает ТАСС.

Напомним, встреча «нормандской четверки» запланирована на 9 декабря. В рамках саммита президент Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

По информации СМИ, Россия занимает жесткую позицию на переговорах в «нормандском формате» по вопросу последовательности выполнения Минских соглашений.

Газета ВЗГЛЯД писала о вредных советах, которые получил Зеленский в преддверии встречи с Владимиром Путиным, а также анализировала, почему «нормандский» саммит не поможет Донбассу.

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