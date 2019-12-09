Суд разрешил продажу имущества Тельмана Исмаилова на 400 млн рублей

Арбитражный суд Московской области утвердил порядок реализации имущества бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, следует из опубликованного определения суда.

Всего финансовый управляющий Исмаилова Валерий Кубелун выявил имущество рыночной стоимостью около 404 млн рублей. Оно будет продано на открытом аукционе четырьмя лотами для последующих расчетов с кредиторами.

В первый лот вошли пяти и шестикомнатная квартиры общей площадью около 300 кв. метров на Кутузовском проспекте в Москве. Начальная стоимость лота составляет более 88 млн рублей, передает РИА «Новости».

Второй лот – двухуровневая квартира площадью 349 кв. метров в рабочем поселке Заречье Одинцовского района Московской области, которая оценивается в сумму более 64 млн рублей.

Третий лот состоит из трех земельных участков площадью 5 гектаров в городе Апрелевка Наро-Фоминского района Подмосковья, с расположенными на них двумя коттеджами площадью почти 2 тыс. кв. метров, газопроводом и хозпостройками. Покупателю этот лот обойдется в сумме более 201 млн рублей.

Четвертым лотом будет продан земельный участок площадью около 2,5 гектара для строительства комплекса, включающего в себя гольф-поле с объектами инфраструктуры и индивидуальной жилой застройки в деревне Сколково Московской области.

В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.

В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно. В настоящее время Тельман Исмаилов находится в международном розыске.

Напомним, в августе прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова, которого обвиняют в мошенничестве с кредитными средствами.