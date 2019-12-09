Нефть подешевела на статистике из Китая

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются на статистических данных из Китая и беспокойстве за торговое соглашение Пекина и Вашингтона.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,39% – до 64,14 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,52% – до 58,89 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Экспорт из Китая в ноябре этого года неожиданно упал на 1,1%, тогда как аналитики, напротив, прогнозировали рост показателя на 0,8%.

Китай является крупнейшим потребителем нефти, поэтому статистика добавила беспокойства инвесторам, которые боятся снижения спроса на сырье из-за торговой войны между Китаем и США.