Максакова захотела снова выступать в России

Живущая на Украине вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова заявила, что может выступить в России «после того, как между странами будет заключено перемирие».

По словам Максаковой, в ее жизни был период, когда ей «не хотелось развлекать россиян»

«Но сейчас я вижу, что отношения начинают улучшаться... Я могу выступить в России после того, как между странами будет заключено перемирие», – цитирует Максакову «Комсомольская правда».

В конце 2016 года экс-депутат Госдумы Денис Вороненков сбежал от российского следствия на Украину и был объявлен в международный розыск по подозрению в мошенничестве. В 2017 году его застрелили в центре Киева.

Напомним также, народная артистка СССР и Украины София Ротару решила приехать в Россию на новогодние гастроли. Новость вызвала большой общественный резонанс: многие вспомнили, что Ротару, по информации украинских СМИ, пожертвовала значительную сумму денег ВСУ за время проведения ими карательной операции в Донбассе. Представитель Ротару опроверг эти сообщения, подчеркнув, что певица является миролюбивым человеком.

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