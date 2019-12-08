Политолог: Окружение Ельцина в 1991 году было в эйфории, а не думало «как выжить»

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал заявление экс-главы администрации Ельцина Сергея Филатова об обращении делегаций из Донецка, Луганска и Крыма в 1991 году к первому президенту России с просьбой не отдавать их Украине.

«Я думаю, что и Ельцин, и многие другие были озабочены борьбой с центральными союзными органами, Горбачевым, интригами в Москве, и не обращали внимание на возможность включить эти территории в состав России», – сказал Безпалько телеканалу «Рен-ТВ».

Политолог не согласился с утверждением экс-главы администрации Ельцина о том, что в Москве в 1991 году думали о том, «как выжить». «В то время все люди находились не в состоянии тревоги, а в состоянии эйфории. Союз разрушился, тоталитарная система рухнула, нас ждет что-то чудесное, новое, великолепное – такие ощущения тогда были, особенно у элиты, которая находилась у руля», – заявляет Безпалько.

Политолог отметил, что жители юго-восточной части Украины всегда тянулись к России. И в те времена они могли абсолютно безболезненно войти в состав России, но такая возможность была упущена.

«В мемуарах украинских политиков тоже встречаются упоминания о том, что они были готовы отказаться от части нынешний территорий Украины в гораздо больших масштабах. Они были готовы отказаться от всей юго-восточной части. Конечно же, в данной ситуации вина в том, что эти территории не были присоединены к России, лежит на администрации Ельцина», – уверен политолог.

«Очень жаль, что администрация Ельцина в свое время не нашла в себе силы, смелости и просто не уделила внимание тому, чтобы включить эти территории в свой состав. Сами украинские чиновники были готовы отдать эти территории, лишь бы получить самостоятельный статус, а в последствии уйти на Запад», – подчекнул Безпалько.

Заявление экс-главы администрации Ельцина об обращении делегаций из Донецка, Луганска и Крыма в 1991 году к первому президенту России с просьбой не отдавать их Украине также прокомментировал депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

«Не знаю, кто приезжал к Ельцину и о чем говорил (...) Но даже если и приезжали – есть факты. Результаты всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года. О подтверждении Акта провозглашения независимости Украины. Согласно которому, территория Украины является неделимой и неприкосновенной. Так вот, «за» на референдуме голосовали 54.19% в Крыму, 83.90% в Донецкой области, и 83.86% в Луганской области. И это полностью опрокидывает заявления упомянутых делегаций», – написал Вишневский на своей странице в Facebook.

Ранее бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов в интервью газете ВЗГЛЯД подтвердил, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России.

В 2016 году газета ВЗГЛЯД подробно писала о всеукраинском референдуме о независимости 1991 года, когда «за» проголосовали подавляющее большинство жителей Донбасса и большинство жителей Крыма.

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