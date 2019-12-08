Глава администрации Ельцина: Крым, Донецк и Луганск в 1991 году просили не отдавать их Украине

Делегации из Донецка, Луганска и Крыма в 1991 году просили оставить их в составе России, однако Москве не было времени на переговоры с Киевом по этому поводу, заявил бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов.

«Конечно, это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, на Украине очень сильно развивался национализм. Война до сих пор идет по поводу этих областей и не только этих. Теперь вот заговорили о том, что мы заберем и другие области к себе в Россию», – сказал он в интервью газете ВЗГЛЯД.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли было Борису Ельцину на переговорах с Киевом настаивать, чтобы эти регионы получили право на референдумы по своей судьбе, Филатов заявил, что у команды первого президента России «времени не было».

«Думали, как бы России выжить вообще. Перед началом гайдаровских реформ хлеба не было во многих областях. На несколько дней оставалось муки, и осталось от СССР 120 млрд долларов долгов. О чем было думать – об Украине в тот момент или все-таки о себе, о своих людях?» – сказал Филатов.

В 2016 году газета ВЗГЛЯД подробно писала о всеукраинском референдуме о независимости 1991 года, когда «за» проголосовали подавляющее большинство жителей Донбасса и большинство жителей Крыма.