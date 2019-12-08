Российские лыжные сборные заняли первые два места на этапе Кубка мира в Норвегии

Мужские команды России заняли первое и второе места в эстафете 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере.

Первое место заняла сборная в составе Ивана Якимушкина, Евгения Белова, Ильи Порошкина и Сергея Устюгова. На втором месте оказалась сборная Андрея Ларькова, Ильи Семикова, Дениса Спицова и Андрея Мельниченко, передает РИА «Новости».

Россияне смогли обойти обе норвежские команды, для которых этап Кубка мира был домашним. Сборные Норвегии заняли третье и четвертое место.