В РЖД ввели новый график движения поездов

С воскресенья на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения поездов на 2019-2020 годы, сообщили в пресс-службе РЖД.

«8 декабря 2019 года в 00.00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения и план формирования поездов на 2019/2020 годы», – говорится в сообщении на сайте компании.

Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования составят 583 пары в 433 сообщениях (в графике движения на 2018/2019 годы – 567 пар в 415 различных сообщениях). Количество поездов категорий «скорый» и «скоростной» увеличится с 358 до 377 и составит 64,7% от общего числа пассажирских поездов.

Всего для обеспечения пассажирских перевозок сформированы 1244 состава поездов против 1177 в прежнем графике. Из них 189 составов поездов «Ласточка» (было 160), 16 составов поездов «Сапсан», семь составов поездов Talgo («Тальго») и четыре состава поездов Allergo («Аллегро»).

На наиболее востребованных у пассажиров маршрутах назначены 46 новых поездов (Ростов – Краснодар – Туапсе, Омск – Владивосток, Москва – Муром – Нижний Новгород, Москва – Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск и др.).

Также расширена география курсирования двухэтажного подвижного состава: до 17 пар поездов на 13 маршрутах (было 11 пар на девяти маршрутах). Так, например, с 8 декабря новый двухэтажный поезд будет обеспечивать перевозку пассажиров на маршруте Москва – Пенза, с 25 декабря – на маршруте Москва – Брянск.

Особое внимание компания намерена уделить скоростному движению: в новом графике ускорено 334 пассажирских поезда дальнего следования. «Треть всех поездов (334 поезда) будут ускорены: из них 47 поездов – от 30 до 60 минут, а 44 поезда – свыше часа (например, поезд № 5/6 Астрахань – Москва сократил время в пути на 3 часа 33 минуты, № 13/14 Новокузнецк – Санкт-Петербург – на 1 час 23 минуты, № 133/134 Томск – Анапа – на 3 час 12 минут и др.)», – говорится в сообщении РЖД.

Напомним, 21 ноября президент Владимир Путин открыл движение по первым Московским центральным диаметрам – новым наземным веткам метро. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Москва успешно скрестила метро и электрички.

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