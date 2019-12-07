Казань получила право проведения ЧЕ-2021 по плаванию и ЧЕ-2024 по водным видам спорта

На заседании бюро Европейской лиги плавания (LEN) в Глазго единогласно принято решение о проведении чемпионата Европы по плаванию на короткой воде 2021 года и чемпионата Европы по водным видам спорта в 2024 году в Казани.

«У Казани большой опыт проведения крупных спортивных соревнований, в том числе по водным видам спорта. Все объекты у нас готовы. Не так давно мы провели реновацию в деревне спортсменов, которую планируем использовать для размещения участников и на этих чемпионатах Европы. Заверяю вас, это будут лучшие по своему уровню соревнования, которые когда-либо проводила Европейская лига плавания», – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов на церемонии презентации заявки, передает РИА «Новости».

Также в презентации приняли участие член бюро Международной федерации плавания и президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, член бюро LEN Алексей Власенко.

«Казань уже давно стала вторым домом для всех, кто связан с водными видами спорта в России. Нет сомнений, что соревнования пройдут на самом высоком уровне. В Казани в этом году состоялись первенства Европы по плаванию и прыжкам в воду и все остались довольны уровнем их проведения. В следующем году во Дворце водных видов спорта пройдет и олимпийский отбор в сборную России по плаванию», – отметил Сальников.

Ранее сообщалось, что Казань получила право проведения ЧМ по водным видам спорта 2025 года.

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