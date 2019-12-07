Не привитый от кори ребенок заразил шесть человек на Ставрополье

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю сообщило, что ребенок, не привитый от кори из-за отказа родителей, заразил шесть человек.

По данным ведомства, в середине ноября 2019 года эпидемиологическая обстановка по кори осложнилась в городе Невинномысске после того, как факт заболевания корью был зафиксирован у семилетнего ребенка, не привитого против кори по причине отказа родителей от прививок.

«В результате контакта заболевшего в инкубационном периоде со значительным количеством детей и взрослых, в том числе не привитых против кори по различным причинам (отказы, медицинские отводы), произошло распространение инфекции с формированием очага с множественными случаями заболеваний. Лабораторно корь подтверждена у шести человек», – сказано на сайте ведомства.

Управление Роспотребнадзора отметило, что совместно с министерством здравоохранения региона и администрацией Невинномысска начало проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе «подчищающую иммунизацию против кори среди детей и взрослых не привитых, не имеющих сведений, не болевших корью или однократно привитых».

Ранее в Минздраве заявили, что рост заболеваемости корью связан с очень тяжелой эпидемиологической ситуацией вокруг страны, а также с увеличением числа «антипрививочников».

Газета ВЗГЛЯЛ писала, почему в России так много антипрививочников.

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