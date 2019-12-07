В России решили ввести новый документ на автомобиль

В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, в связи с чем будет изменен состав сопроводительной документации на автомобили.

В новом документе «Этикетка энергоэффективности» будут указываться расход топлива на сто километров хода и выбросы углекислого газа, а для электромобилей – расход электроэнергии и запас хода, передает RT со ссылкой на текст стандарта.

«Этикетка энергоэффективности» войдет в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к транспортному средству при его продаже и демонстрации.

Правила распространяются на легковые и грузовые автомобили массой до трех с половиной тонн. Новый ГОСТ вступает в силу 31 марта 2020 года.

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