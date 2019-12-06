Грузия выдала России разыскиваемых через Интерпол братьев Глушковых

Грузия передала России разыскиваемых по линии Интерпола за различные преступления братьев Владимира и Александра Глушковых, сообщило Общественное ТВ со ссылкой на Минюст страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Экстрадиция произведена 5 декабря на основании приказов министра юстиции от 14 и 17 сентября в полном соответствии со стандартами Европейской конвенции по правам человека» – сообщили в ведомстве.

По данным ТВ, передача братьев состоялась на КПП «Казбеги – Верхний Ларс».

В августе прошлого года в Грузии были задержаны депутат местного совета города Балахна Нижегородской области России Владимир Глушков и его брат Александр, бывший депутат заксобрания этой же области. Они намеревались просить в Грузии политическое убежище. Их задержали на основании циркуляра Интерпола, в который обратилась российская сторона.

Примечательно, что в ноябре 2018 года за вымогательство денег у родственников Глушковых грузинские правоохранители задержали сотрудника Службы госбезопасности Грузии Отара Г. и адвоката Ираклия Г.

По данным Службы государственной безопасности Грузии, они требовали у родственников россиян крупную сумму денег, обещая за это вызволить братьев Глушковых из заключения. Речь предположительно шла о сумме в 300 тыс. долларов. Их задержали в момент получения 10 тыс. долларов.