В Грузии задержали сотрудников госбезопасности за вымогательство денег у россиян

Сотрудник Службы госбезопасности Грузии Отар Г. и адвокат Ираклий Г. задержаны за вымогательство денег у родственников двух граждан России, которые ранее были взяты под стражу и по которым решается вопрос об экстрадиции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как отмечается в заявлении СГБ, задержание осужденных в данный момент на два месяца предварительного заключения Отара Г. и Ираклия Г. произошло в октябре, однако общественности решено рассказать об этом в связи с появившимися в грузинских СМИ сообщениях, которые содержат неверную информацию.

Сотрудник СГБ и адвокат, по данным Службы государственной безопасности Грузии, требовали у родственников россиян крупную сумму денег, обещая за это вызволить их из заключения.

Генеральная инспекция СГБ задержала их в момент получения 10 тыс. долларов.

В информации ведомства не названы имена россиян. Вместе с тем, по данным телекомпании «Рустави-2», один из них депутат местного совета города Балахна Нижегородской области России Владимир Глушков, который в августе был задержан в Грузии согласно запросу, переданному Россией в Интерпол. Второй – его брат Александр, бывший депутат заксобрания этой же области. Они намеревались просить в Грузии политическое убежище. Телекомпания утверждает, что за вызволение Глушковых жена одного из них должна была в целом заплатить 300 тыс. долларов.