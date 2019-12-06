Украина представила «панораму космической базы на Луне»

Украинское конструкторское бюро «Южное» показало панораму промышленно-исследовательской базы на Луне.

«Предварительно определены конфигурация и инфраструктура на различных этапах функционирования. Обобщены сроки реализации проекта, а также основные технические характеристики разрабатываемых систем: космическая транспортная система для доставки экипажа и грузов на поверхность Луны и возвращения на Землю, типовые конструкции лунных модулей, средства передвижения по поверхности Луны и тому подобное», – сообщило предприятие, передает РИА «Новости».

Круговая панорама базы подписана слоганом «Let's make the Moon closer together» (Давайте сделаем Луну ближе вместе).

Сотрудники КБ представили свои исследования в Токио на Третьем международном симпозиуме Ассоциации «Лунной деревни», в которой участвуют космические агентства США (НАСА), Японии (JAXA), Индии (ISRO), Китая (CNSA).

Посмотреть панораму украинской лунной базы можно на сайте предприятия.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что на Украине объявлен целый ряд заявлений по поводу развития космической отрасли, которые не имеют отношения к реальности.