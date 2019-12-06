Зюганов в Пекине назвал «цветной революцией» протесты в Гонконге

События в Гонконге развиваются по сценарию «цветных революций», целью которых является максимальная дестабилизация ситуации, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, находящийся в Китае во главе партийной делегации.

«Вот попытка «раскачать» Гонконг совершенно очевидно идет по сценарию «цветных революций». Их цель одна – максимально дестабилизировать ситуацию», – передает ТАСС слова Зюганова.

Он добавил, что Россия и Китай должны максимально поддерживать друг друга, поскольку это поспособствует решению проблем обеих стран.

«Главными врагами США объявили коммунистов Китая и Российскую Федерацию, Иран и так далее», – сказал лидер КПРФ.

«В мире есть две страны, которые им мешают по-прежнему господствовать и диктовать свои условия, грабить другие страны. Это Российская Федерация, которая имеет огромный военно-политический потенциал и в состоянии противостоять любым военно-политическим вызовам. Американцы понимают, что мы в состоянии их уничтожить. В научно-техническом отношении Китай уже наступает им на пятки, а по многим показателям их обходит. Они боятся потерять свою передовую роль в новейших технологиях», – добавил Зюганов.

В Пекине Зюганов встретился с членом постоянного комитета политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, с которым подписал меморандум о межпартийном сотрудничестве.

Напомним, что хотя власти Гонконга отказались от раздражавшего оппозицию законопроекта об экстрадиции правонарушителей, который и стал поводом для начала демонстраций, беспорядки не прекращаются.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, какую роль в гонконгском «Майдане» играет Запад, в том числе бывшая метрополия – Великобритания. Ранее Пекин призвал США прекратить вмешиваться в дела Гонконга.

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