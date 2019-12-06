Французский полицейский выстрелил в лицо турецкому журналисту

Во время столкновений полиции и участников протестов в Париже пострадал фотокорреспондент Anadolu Мустафа Ялчын, сообщило турецкое агентство.

Журналист был в защитной маске. В него попала выпущенная полицейскими газовая капсула, которая пробила покрытие маски, у Ялчына пошла кровь. Фотокорреспонденту была оказана медицинская помощь на месте, затем его доставили в больницу.

Протесты против пенсионной реформы организовали несколько крупнейших профсоюзов Франции, передает РИА «Новости».

Премьер-министр страны Эдуар Филипп заявил, что «манифестации в целом нормально прошли почти везде», поскольку «были хорошо организованы». Он заявил, что «в нескольких городах имели место инциденты», но «это было связано с присутствием погромщиков, которые явились отнюдь не для того, чтобы участвовать в мирных манифестациях», передает ТАСС со ссылкой на CNews.

В Париже акции протеста сопровождались массовыми атаками членов «Черного блока», которые забрасывали стражей порядка камнями, разбивали витрины, портили банкоматы, поджигали мотоциклы и помойки, сожгли фургон строителей. Правоохранители в ответ использовали слезоточивый газ, причем из-за ветра газом накрыло саму колонну демонстрантов.

BFM TV сообщает о 700 радикалах, полиция это число не подтверждает. В Париже задержано 87 человек, 60 из них оставлены под стражей.

В целом в акциях во Франции приняли участие от 800 тыс. до 1,5 млн человек.

Напомним, столкновения демонстрантов с полицией были в Париже, Лионе, Бордо, Нанте и нескольких других городах.