Столкновения демонстрантов с полицией начались в городах Франции

Сразу в нескольких городах Франции начались столкновения демонстрантов с полицией, сообщают СМИ.

Столкновения наблюдаются в Париже, Лионе, Бордо, Нанте и нескольких других городах, передает «Интерфакс» со ссылкой на французскую прессу.

По этим данным, протестующие поджигают дымовые шашки, бросают в правоохранителей разные предметы. В Лионе полицейские задействовали слезоточивый газ против активистов, в Париже задержаны 65 человек.

В конце ноября французские фермеры заблокировали Елисейские поля в Париже и потребовали встречу с президентом страны Эммануэлем Макроном. Также в ноябре в Париже полиция задержала 113 человек в ходе митинга в годовщину первой акции протеста «желтых жилетов».