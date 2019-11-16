В Париже задержали более ста человек в годовщину начала протестов

В Париже полиция задержала 113 человек в ходе митинга в годовщину первой акции протеста «желтых жилетов», сообщила префектура полиции города.

По информации агентства Associated Press, 71 человек получил штраф за проведение протестов в местах, где они запрещены, передает «Интерфакс».

Телеканал BFMTV сообщил, что к митингующим примкнули около 300 радикалов-погромщиков, которые устроили беспорядки и столкновения с полицией.

«Мы продолжаем следить за развитием ситуации в Париже, как и повсюду во Франции, поддерживая связь с президентом республики и премьер-министром», – заявил глава МВД Кристоф Кастанер.

По информации AFP, на площади Италия протестующие бросали камни и поджигали мусорные баки, после чего полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Также в связи с проведением акции в Париже были закрыты несколько станций метро, передает РБК.

Ранее во Франции подсчитали ущерб от акций «желтых жилетов». Митинги нанесли ущерб французским коммерсантам и государственному бюджету в размере 2,5 млрд евро.

Движение протеста «желтых жилетов» возникло во Франции осенью 2018 года на фоне повышения тарифов на автомобильное топливо. Позднее протестующие включили в свои требования политические вопросы, включая отставку Макрона с поста президента.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Макрон усмирил «желтые жилеты» впечатляюще жестокими мерами.