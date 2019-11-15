Во Франции подсчитали ущерб от акций «желтых жилетов»

Акции протеста движения «желтых жилетов» спустя год после начала манифестаций нанесли ущерб французским коммерсантам и государственному бюджету в размере в 2,5 млрд евро, сообщили местные СМИ.

Как передает радио RTL со ссылкой на данные правительства республики, за год 5 тыс. производителей и коммерческих предприятий, пострадавших от агрессивных действий демонстрантов, обратились за помощью властей, чтобы избежать закрытия. Пострадавши попросили отсрочить выплаты в фонд соцстрахования и прочих налогов в размере 460 млн евро. Страховые компании за минувший год выплатили 230 млн евро компенсаций 13 тыс. предприятий, передает ТАСС.

Акции «желтых жилетов» привели к частичной безработице 75 тыс. работников по всей стране. Сильнее всего пострадали отели и рестораны, а также магазины и транспорт.

Движение протеста «желтых жилетов» возникло во Франции осенью 2018 года на фоне повышения тарифов на автомобильное топливо. Позднее протестующие включили в свои требования политические вопросы, включая отставку Макрона с поста президента.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Макрон усмирил «желтые жилеты» впечатляюще жестокими мерами.

Напомним, в сентябре Парижский суд приговорил основателя движения «желтых жилетов» Эрика Друэ к штрафу в 500 евро условно за ношение деревянной дубинки на акции протеста.