Основателя «желтых жилетов» наказали

Парижский суд приговорил основателя движения «желтых жилетов» Эрика Друэ к штрафу в 500 евро условно за ношение деревянной дубинки на акции протеста.

Сам Друэ на вынесение вердикта не прибыл, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в ходе судебного слушания 5 июня прокурор требовал в качестве наказания для Друэ четыре месяца тюремного заключения условно и штрафа в размере 500 евро.

Эрик Друэ, который является одним из инициаторов первой акции «желтых жилетов», был дважды задержан правоохранительными органами в ходе манифестаций 22 декабря и 2 января за организацию несогласованных акций.

За организацию митингов в марте его приговорили к штрафу в 2 тыс. евро, из них 500 евро условно.

На акцию 22 декабря он принес с собой деревянную дубинку. По словам Друэ и его адвоката, он просто забыл достать ее из рабочего рюкзака, где возил постоянно.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объяснил протесты «желтых жилетов» несправедливостью во Франции.

Движение протеста «желтых жилетов» возникло во Франции осенью 2018 года на фоне повышения тарифов на автомобильное топливо. Позднее протестующие включили в свои требования политические вопросы, включая отставку Макрона с поста президента.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Макрон усмирил «желтые жилеты» впечатляюще жестокими мерами.