Во Франции фермеры перекрыли Елисейские поля и потребовали встречи с Макроном

Французские фермеры заблокировали Елисейские поля в Париже и потребовали встречу с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Протестующие перекрыли въезд автомобилей на улице, они разбросали на проезжей части сено, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

«Идея заключается в том, чтобы выразить здесь нашу позицию с тем, чтобы затем нас принял Эммануэль Макрон. Пока у нас не будет ответов относительно встречи и решений наших проблем, мы не сдвинемся с места», – заявил президент профсоюза фермеров.

Также фермеры на тракторах перекрыли несколько основных дорог в регионе, передает ТАСС.

Демонстранты протестуют против принятого в 2018 году закона о сельском хозяйстве и продовольствии, который «не улучшил положение фермеров».

Протестующие призывают власти «выполнить их обязательства и превратить обещания в конкретные действия».

В середине ноября сообщалось, что в Париже полиция задержала 113 человек в ходе митинга в годовщину первой акции протеста «желтых жилетов».