«Марш света против тьмы» в защиту образования на русском прошел в Латвии

Штаб защиты русских школ и Русский союз Латвии провели в Риге «Марш света против тьмы» в защиту образования на русском языке, сообщают информационные агентства.

Несколько тысяч человек собрались у здания министерства образования и науки Латвии и прошли колонной по узким улицам Старой Риги до здания Сейма. Затем участники акции прошли через новогодний базар на площадь Свободы, где исполнили гимн Штаба защиты русских школ.

Демонстранты скандировали по-русски и по-латышски «Руки прочь от русских школ» и «Нашим детям – наши школы!», несли плакаты «Латвия – моя страна! Русский – мой язык!», «Детей не сдадим!», «Русские школы – наш выбор!», передает ТАСС.

Один из организаторов акции, сопредседатель правления Русского союза Латвии и экс-евродепутат Мирослав Митрофанов сообщил, что в акции приняли участие около 3 тыс. человек.

Он назвал министерство образования Латвии «министерством тьмы», так как оно «сеет тьму», а не «доброе, вечное». Митрофанов пояснил, что демонстранты пришли с фонариками или включили экраны мобильных телефонов, чтобы «рассеять эту тьму».

Митрофанов заявил: «Те, кто надеялся, что мы остановимся, ошибаются. Теперь это навсегда». Он обещал продолжить протесты, «пока не будет компромисса с властями по вопросу образования на языках нацменьшинств».

В ходе акции провели сбор подписей под петицией в Европарламент, рассмотрение которой в ЕП, по словам экс-евродепутата, ожидается «в течение ближайшего полугодия». Митрофанов подчеркнул, что за петицией, которая призывает Европу повлиять на власти Латвии в вопросе образования на русском языке, должно быть «виртуально несколько тысяч человек».